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16:25, 16 июля 2023Мир

Белый дом назвал сроки начала подготовки украинских летчиков к управлению F-16

Белый дом назвал возможные сроки начала подготовки украинских летчиков к управлению F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза может стартовать через пару недель. Такие возможные сроки назвал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN, его слова приводит ТАСС.

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил представитель Белого дома.

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    Варвара Родикова
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