Белый дом назвал сроки начала подготовки украинских летчиков к управлению F-16

Белый дом назвал возможные сроки начала подготовки украинских летчиков к управлению F-16

Подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза может стартовать через пару недель. Такие возможные сроки назвал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN, его слова приводит ТАСС.

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил представитель Белого дома.