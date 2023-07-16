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12:52, 16 июля 2023Интернет и СМИ

В Италии заявили о стремлении НАТО привести Украину к поражению

FQ: НАТО обрекла Украину на поражение в конфликте с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Несмотря на иллюзию поддержки президента Украины Владимира Зеленского, НАТО стремится привести Киев к поражению в конфликте с Россией. Такое мнение выразили журналисты итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (FQ).

«Над головой Зеленского висит топор войны, которую ему приходится вести с понимаем того, что он обречен на поражение. А на шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина – не демократическая страна, и ее терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт», — говорится в материале издания.

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Колумнисты газеты сочли, что противостояние с Россией станет для Украины битвой на истощение. «У украинцев будет оставаться все меньше людей, моральный дух будет падать. Миллиарды испарятся», — отметили авторы статьи. Кроме того, по их мнению, также под угрозой окажется и безопасность всей Европы, а условия мира будут невыгодны всем странам.

Обозреватели также подчеркнули, что вступление Украины в НАТО приведет к размещению на территории государства оружия и военного контингента альянса, что в свою очередь, может привести к бесконечному конфликту в Европе.

11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. На Украине назвали результаты встречи разочаровывающими, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс пригласит Украину вступить в альянс только при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. При этом он не назвал временные рамки для приглашения страны в НАТО, что вызвало недовольство украинского лидера Владимира Зеленского.

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    Олег Давыдов
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