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03:07, 16 июля 2023Мир

В Грузии потребовали извинений от европарламентариев за дезинформацию

Премьер Грузии: европарламентарии должны извиниться за дезинформацию о Саакашвили
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: IMAGO / M. Popow / Globallookpress.com

Европарламентарии должны принести извинения правительству Грузии и ее народу за обвинения властей в отравлении экс-президента Михаила Саакашвили. С таким призывом выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия».

По его словам, необходимо закрыть это вопрос. «Они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили о том, что Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает и так далее», — заявил Гарибашвили. Он подчеркнул, что властям страны нечего скрывать от граждан.

Ранее стало известно, что польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили. Как сообщил клинический директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, медики получили всю необходимую информацию о его состоянии, приняв во внимание записи нутрициолога, эндокринолога, предложенное клиникой меню, необходимое Саакашвили количество калорий. Кроме того, в результатах анализов из Грузии и Германии не было выявлено отравления металлами.

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    Марина Совина
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