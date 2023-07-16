Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 16 июля 2023Мир

Белый дом анонсировал ужесточение санкций для ослабления ВПК России

Советник президента США Салливан заявил об ужесточении санкций для ослабления ВПК России

Фото: Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью CBS, что Белый дом рассчитывает на продолжение военных действий Украины против России.

По его словам, страны Запада работают над ужесточением санкционного давления для ослабления российского военно-промышленного комплекса (ВПК). «Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление», — анонсировал он.

Салливан добавил, что «если Россия решит продолжить участие в этой войне, это будет ей очень дорого стоить, а украинцы продолжат добиваться успехов на поле боя». Помощник главы государства заверил, что страны Запада продолжат обеспечивать Украину поддержкой.

В том же интервью Салливан назвал вопрос о членстве Украины в НАТО решенным. К такому выводу он пришел по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Доли иностранцев в Danone и «Балтике» передали во временное управление России

    Стал известен чемпион Уимблдона-2023

    Педиатр назвала способы повысить иммунитет часто болеющему ребенку

    В США заявили об отсутствии у Украины вооружений для успешного контрнаступления

    Белый дом анонсировал ужесточение санкций для ослабления ВПК России

    Москвичам рассказали о бесплатном пляже в центре столицы

    Установлена личность матери брошенного в Москве годовалого ребенка

    Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о плачевных последствиях

    Трамп пообещал закончить конфликт на Украине одной фразой

    Перечислен интересующий современных детей видеоконтент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости