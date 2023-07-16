Белый дом анонсировал ужесточение санкций для ослабления ВПК России

Советник президента США Салливан заявил об ужесточении санкций для ослабления ВПК России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью CBS, что Белый дом рассчитывает на продолжение военных действий Украины против России.

По его словам, страны Запада работают над ужесточением санкционного давления для ослабления российского военно-промышленного комплекса (ВПК). «Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление», — анонсировал он.

Салливан добавил, что «если Россия решит продолжить участие в этой войне, это будет ей очень дорого стоить, а украинцы продолжат добиваться успехов на поле боя». Помощник главы государства заверил, что страны Запада продолжат обеспечивать Украину поддержкой.

В том же интервью Салливан назвал вопрос о членстве Украины в НАТО решенным. К такому выводу он пришел по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита альянса.