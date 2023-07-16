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14:30, 16 июля 2023Путешествия

В римском Колизее произошел третий случай вандализма за месяц

17-летний немецкий турист нацарапал на стене римского Колизея свои инициалы

Фото: Remo Casilli / Reuters

В римском Колизее произошел третий случай вандализма за месяц. Об этом сообщает канал RAI News 24.

В этот раз был задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника античной архитектуры свои инициалы. Отмечается, что только в прошедшую пятницу на территории древнего амфитеатра задержали молодую туристку из Швейцарии, которую застали за аналогичным актом вандализма.

27 июня сообщалось, что англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Молодой мужчина нанес надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника, возраст которого почти две тысячи лет.

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    Сергей Равин
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