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03:30, 16 июля 2023Экономика

Маск пожаловался на убыточность Twitter

Маск признал Twitter все еще убыточной компанией из-за долгов и падения доходов от рекламы

Twitter по-прежнему является убыточной компанией из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Об этом заявил владелец соцсети, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Он поделился информацией, отвечая на предложение пользователя Twitter создать более выгодные условия для содержания соцсети.

Маск отметил, что компания до сих пор имеет отрицательный денежный поток. Причиной тому являются падение доходов от рекламы — примерно на 50 процентов, и большая долговая нагрузка. «Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь», — написал он в Twitter.

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    Екатерина Подвигина
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