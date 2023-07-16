В Венгрии отметили изменение позиции НАТО относительно конфликта на Украине

Глава МО Венгрии: позиция НАТО относительно конфликта на Украине меняется на миролюбивую

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки отметил изменившийся настрой стран НАТО касательно ситуации на Украине. Об этом министр заявил в эфире программы Kossuth Radio.

По словам присутствовавшего на саммите НАТО в Вильнюсе министра обороны, в странах альянса воинственный настрой постепенно меняется на миролюбивый. Салай-Бобровницки объяснил это позицией меньшинства, которое выступает за начало переговоров.

«Мы, напротив, решительно призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему проведению мирных переговоров», — подчеркнул министр обороны Венгрии, отметив, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и многие лидеры продолжают по-прежнему использовать воинственную риторику.

Также Криштоф Салай-Бобровницки подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не состоялось, так как в противном случае альянс был бы «втянут в войну». «На саммите в Вильнюсе Украину не пригласили вступить в альянс, поскольку страна к этому не готова, и ситуация для этого неподходящая», — объяснил министр обороны Венгрии.

Ранее секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев хочет «взрослого поведения» от западных партнеров. Данилов отметил, что критика президента Зеленского в адрес НАТО оправдана тем, что страна находится в сложной ситуации.