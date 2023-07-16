На Украине захотели «взрослого поведения» от западных партнеров

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев хочет «взрослого поведения» от западных партнеров

Киев хочет «взрослого поведения» от западных партнеров в отношении происходящего на Украине. Такое заявление сделал секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио NV, его словам приводит ТАСС.

«Мы понимаем, что происходит, поэтому хотим соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей страны, так и вокруг», — заявил Данилов, комментируя возмутившие Запад высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

По убеждению Данилова, «взрослым поведением» является поддержка украинской стороны, а критика Зеленского в адрес НАТО оправдана тем, что страна находится в сложной ситуации.

11 июля украинский лидер обвинил Североатлантический альянс в абсурдности, так как он не дает временных рамок для приглашения и членства страны в военно-политическом блоке. Позже газета Washington Post сообщила, что после резких слов Зеленского представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе и планировали убрать слово «приглашение» в контексте Киева.