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14:59, 16 июля 2023Бывший СССР

На Украине захотели «взрослого поведения» от западных партнеров

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев хочет «взрослого поведения» от западных партнеров

Фото: Doug Mills / Reuters

Киев хочет «взрослого поведения» от западных партнеров в отношении происходящего на Украине. Такое заявление сделал секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио NV, его словам приводит ТАСС.

«Мы понимаем, что происходит, поэтому хотим соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей страны, так и вокруг», — заявил Данилов, комментируя возмутившие Запад высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

По убеждению Данилова, «взрослым поведением» является поддержка украинской стороны, а критика Зеленского в адрес НАТО оправдана тем, что страна находится в сложной ситуации.

11 июля украинский лидер обвинил Североатлантический альянс в абсурдности, так как он не дает временных рамок для приглашения и членства страны в военно-политическом блоке. Позже газета Washington Post сообщила, что после резких слов Зеленского представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе и планировали убрать слово «приглашение» в контексте Киева.

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    Варвара Родикова
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