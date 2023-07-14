В США планировали жестко ответить на агрессивные слова Зеленского

WP: США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО из-за агрессии Зеленского

После резких слов президента Украины Владимира Зеленского представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе. Политики планировали убрать слово «приглашение» в контексте Киева, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Агрессивный твит Владимира Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления его ослабленной войной страны в альянс, потряс Белый дом», — указали журналисты.

В статье указано, что официальные лица США рассматривали возможность отмены «приглашения» Украины. После высказываний Зеленского, который «привел в ярость делегацию», встал вопрос о том, чтобы изменить формулировки в итоговом заявлении саммита в Вильнюсе.

Как уточнили журналисты, чиновники поднимали вопрос о пересмотре или исключении формулировки о том, что члены военно-политического блока смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда Киев выполнить все необходимые условия. Однако политикам удалось прийти к консенсусу. По мнению обозревателей, изменение формулировок привело бы к задержке публикации документа.

Таким образом, внутри НАТО продолжает зреть недовольство Зеленским, резюмировали авторы статьи.

Ранее американский генерал в отставке Барри Маккафри высказал мнение, что реакция президента Украины на позицию НАТО по вступлению страны в альянс играет на руку России. Военный посчитал, что своим стремлением вступить в Североатлантический альянс Зеленский «толкает запертую дверь».

Несколькими днями ранее украинский лидер обвинил НАТО в абсурдности, так как альянс не дает временных рамок для приглашения и членства страны в военно-политическом блоке. Он отметил, что Киев заслуживает уважения со стороны блока.

