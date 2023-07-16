Освобожденный из российского плена американский наемник вернулся на Украину

ABC News: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину

Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся на Украину. Его слова приводит ABC News.

Дрюке отметил, что продолжит помогать Киеву, но не планирует приближаться к российским позициям. «Он [Дрюке] вернулся на Украину для помощи в военных усилиях», — сообщили авторы материала, добавив, что Дрюке «занимается оказанием гуманитарной помощи».

По словам наемника, он «получил свой единственный второй шанс». Дрюке предположил, что «если попадется снова, то исчезнет».

В июне 2022 года стало известно, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. Речь идет о Александре Дрюке и Энди Хюйне.