Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы. Его слова передает РИА Новости.

Константинов выразил мнение, что освобождение Одессы из-под контроля Украины станет одним из определяющих результатов специально военной операции (СВО).

«Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря. Ключевой пункт здесь — Одесса. Ее освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», — заявил глава крымского парламента.

Ранее Константинов назвал Одессу законной целью освобождения. Таким образом глава парламента Крыма прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для украинских ударов. Также она добавила, что Вашингтон поддерживает это.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявлял, что в рамках СВО необходимо забрать Одессу и Харьков. Такой шаг, по мнению политика, позволит обеспечить безопасность России.