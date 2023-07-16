Глава парламента Крыма выступил за освобождение Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы. Его слова передает РИА Новости.
Константинов выразил мнение, что освобождение Одессы из-под контроля Украины станет одним из определяющих результатов специально военной операции (СВО).
«Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря. Ключевой пункт здесь — Одесса. Ее освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», — заявил глава крымского парламента.
Ранее Константинов назвал Одессу законной целью освобождения. Таким образом глава парламента Крыма прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для украинских ударов. Также она добавила, что Вашингтон поддерживает это.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявлял, что в рамках СВО необходимо забрать Одессу и Харьков. Такой шаг, по мнению политика, позволит обеспечить безопасность России.