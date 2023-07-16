Подрыв машины с бойцами иностранного легиона ВСУ в Запорожье попал на видео

Подрыв на мине машины с бойцами иностранного легиона ВСУ в Запорожье попал на видео

Подрыв на мине машины с бойцами иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры разместил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Камера, установленная на шлеме одного из солдат, зафиксировала, как бойцы вылетают из машины из-за взрывной волны. После этого слышны переговоры на английском языке.

По утверждению Рогова, иностранные наемники «приехали в Запорожскую область на сафари — пострелять по русским, но что-то пошло не так». Где и когда было снято видео, не раскрывается.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что ЧВК из США, Франции, Великобритании присутствуют на Украине, занимаясь, в частности, консультированием украинских военных. По данным собеседников издания, американские ЧВК Academi, Cubic и DynCorp подготавливали иностранных наемников-«добровольцев».