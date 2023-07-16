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11:35, 16 июля 2023Мир

Южная Корея направит Украине больше оборудования для разминирования

«Ренхап»: Южная Корея решила отправить Украине оборудование для разминирования

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Южная Корея решила направить Украине больше оборудования для разминирования. О решении президента Юн Сок Ёля сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на первого заместителя главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

Уточняется, что Сеул отправил самолет с миноискателями для Киева перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

«Поскольку Украина отчаянно нуждается в миноискателях и оборудовании для разминирования, решено расширить помощь», — отметил Ким Тхэ Хё. Также представитель президентской администрации подчеркнул, что по итогам визита Юн Сок Ёля на Украину было подготовлено девять пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере, три в сфере восстановления.

По словам журналистов, оборудование для разминирования было указано в списке, который президент Украины Владимир Зеленский передал в ходе саммита «Группы семи» в Хиросиме в мае. Уточняется, что Сеул оказывал Киеву гуманитарную и финансовую помощь, поставлял военные предметы нелетального характера, но не отправлял оружие.

Ранее стало известно, что Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов Украине. Президент государства Юн Сок Ёль также выразил надежду, что эта поддержка будет расширена.

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    Андрей Ставицкий
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