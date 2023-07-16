В ЛНР спасли подорвавшегося на взрывном устройстве мужчину

Сотрудники МЧС спасли в ЛНР подорвавшегося на взрывном устройстве мужчину

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники МЧС спасли подорвавшегося на взрывном устройстве мужчину. Об этом сообщает управление МЧС России по ЛНР в своем Telegram-канале.

«В районе Славяносербской насосной станции 2-го подъема на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 1957 года рождения», — уточнятся в заявлении.

В сообщении также говорится, что сотрудники скорой не смогли оказать медпомощь из-за возможного заминирования местности. Тогда на место происшествия выехала инженерно-саперная группа сводного отряда МЧС.

Благодаря помощи спасателей, пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи, подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Славяносербском муниципальном округе Луганской народной республики четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Как уточнялось, 26 июня в экстренные службы поступило сообщение о подорвавшемся на неопознанном предмете легковом автомобиле в районе села Трехизбенка. Позже стало известно, что четверо мужчины направлялись на рыбалку.