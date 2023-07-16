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18:55, 16 июля 2023Мир

В Судане спецназ обстрелял больницу с экс-президентом страны

В Судане спецназ обстрелял больницу, где находится экс-президент страны аль-Башир
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

В Судане спецназ обстрелял больницу, где находится экс-президент страны Омар аль-Башир. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные Al Jazeera.

По информации канала, в результате артиллерийского обстрела больницы в городе Омдурман как минимум пять человек получили ранения.

По данным канала Al Hadath, аль-Башир и другие представители бывшей власти страны, находящиеся в учреждении, не пострадали.

В апреле группа неизвестных напала на тюрьму Кобар в столице Судана Хартуме. Тогда, по данным журналистов, из тюрьмы удалось сбежать многим заключенным — при этом политзаключенные, включая свергнутого президента Судана Омар аль-Башира, остались под стражей, а рядом с тюрьмой произошло столкновение армии и спецназа.

Позже командование вооруженных сил Судана сообщило, что аль-Башира и других чиновников перевели для лечения из тюрьмы в госпиталь, где он находился под полицейским надзором, пишет «Интерфакс».

Ранее в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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    Варвара Родикова
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