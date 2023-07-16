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07:27, 16 июля 2023Мир

Украине предрекли уничтожение из-за предательства со стороны НАТО

Znetwork: нежелание НАТО принимать Украину в альянс приведет к ее уничтожению

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отказ Украине во вступлении в НАТО является предательством со стороны альянса, которое приведет к уничтожению республики. Об этом заявил портал Znetwork.

В статье говорится, что ответственность за продолжение украинского конфликта лежит на НАТО. При этом, напоминает автор, страны альянса отказывают Украине в членстве по причине того, что на ее территории идут боевые действия. «Предательство со стороны НАТО ведет Украину к поражению. Единственной альтернативой Армагеддону может стать падение Украины», — пишет портал. Отмечается, что нежелание принять Киев в альянс также может разрушить амбиции Вашингтона, который стремится к глобальному господству.

Ранее прошедший саммит НАТО в Вильнюсе назвали уроком политического реализма для украинского лидера Владимира Зеленского из-за полученного отказа во вступлении страны в альянс. В связи с этим Киеву предрекли тяжелые времена.

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    Марина Совина
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