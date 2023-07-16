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18:14, 16 июля 2023Мир

Салливан назвал условие для вступления Украины в НАТО

Салливан заявил, что условием вступления Украины в НАТО являются демократические реформы

Фото: Doug Mills / Reuters

Условием для вступления Украины в Североатлантический альянс является проведение демократических реформ. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.

«Каждый член альянса и каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должны соответствовать определенным стандартам демократических реформ», — назвал он необходимое условие.

Салливан добавил, что Североатлантический альянс будет работать с Украиной для того, чтобы обеспечить завершение этих реформ — тогда, по его словам, страна сможет приблизиться к соответствию всем требованиям вступления в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав альянса до завершения конфликта с Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства участников перед Киевом важнее вступления в НАТО.

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    Варвара Родикова
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