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06:22, 16 июля 2023Мир

В Германии назвали главный страх украинских военных

Spiegel: российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские минные заграждения оказывают большое психологическое воздействие на украинских солдат и вызывают у них страх. Об этом сказано в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel.

Внушительные минные поля, установленные российскими бойцами, сделали «мучительным» контрнаступление ВСУ. Кроме того, как подчеркивают журналисты, ситуацию для киевских солдат осложняют беспилотники, позволяющие быстро определить направление атаки и подавить ее огнем.

Разминирование участков не избавляет украинских военных от проблем, так как новые мины могут появиться «с воздуха», благодаря современным российским системам дистанционного минирования.

«Солдаты боятся получить ранения или серьезно пострадать от коварных мин», — сказано в конце сюжета.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины обусловлено качеством российских укреплений.

Военный объяснил, что укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в днище. Кроме того, добавил он, даже расчистив данные укрепления, ВСУ могут столкнуться с дополнительными линиями колючей проволоки и траншей.

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    Марина Совина
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