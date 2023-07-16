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18:04, 16 июля 2023Мир

В Белом доме исключили присутствие армии США на Украине

Советник президента США Салливан: армия США не будет воевать с Россией на Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что армия США не будет участвовать в конфликте на Украине. Об этом советник президента США заявил в эфире телеканала NBC.

«Базовой позицией США является один четкий пункт — мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат», — заявил Салливан. По словам советника президента США, данная позиция остается исключительной и постоянной на протяжении всего конфликта.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что США не хотят, чтобы ситуация не Украине закончилась третьей мировой войной.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не считает, что передача кассетных боеприпасов Украине подорвет авторитет США. При этом Салливан не смог ответить на вопрос, применял ли Киев соответствующее вооружение или еще нет.

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    Андрей Ставицкий
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