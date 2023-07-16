Среда обитания
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22:06, 16 июля 2023Среда обитания

Выброшенного на берег Баренцева моря шестиметрового кита засняли на видео

Mash: тело шестиметрового кита обнаружили на берегу Баренцева моря в Мурманской области

Тело шестиметрового кита обнаружили на берегу Баренцева моря на полуострове Рыбачий в Мурманской области и засняли на видео. Предположительно, млекопитающее погибло по вине людей, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Киту было четыре или пять лет, особи редко погибают в этом возрасте. Признаков истощения у животного не было обнаружено.

Специалисты выдвинули несколько версий, от чего кит мог умереть. Один из вариантов — смерть могла наступить от акустического удара пневмопушки, используемой геолоразведчиками. Другое предположение — животное погибло из-за воздействия активного противолодочного сонара (средства обнаружения подводных и плавучих объектов).

Ранее в Калифорнии морского льва одурманили токсичные водоросли, из-за чего он погнался за одной из пловчих, участвовавшей в заплыве. В итоге животное вцепилось ей в руку, но женщине удалось от него отбиться.

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    Александра Синицына
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