Во Франции резко упали в цене замки

Le Figaro: во Франции замки за год подешевели на 20-25%

Во Франции за год замки подешевели на 20-25 процентов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Издание отмечает, что резкое падение цен на старинные усадьбы и резиденции вызвано кризисом на рынке недвижимости. Также объекты традиционного сегмента недвижимости подешевели на 5-10 процентов.

Уточняется, что группа Mercure продала в прошлом году более сотни замков по средней цене 880 тысяч евро. Из 40 тысяч французских замков на данный момент продается около 3 процентов.

«Некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден», — рассказал президент группы Mercure Оливье де Шабо-Трамекур.

Ранее сообщалось, что падение цен на недвижимость в Великобритании может продолжиться до 2025 года. Ожидается, что размер снижения цен будет на уровне 11 процентов по сравнению с пиковыми показателями 2022 года.