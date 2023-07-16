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21:43, 16 июля 2023Среда обитания

Во Франции резко упали в цене замки

Le Figaro: во Франции замки за год подешевели на 20-25%

Фото: Unsplash

Во Франции за год замки подешевели на 20-25 процентов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Издание отмечает, что резкое падение цен на старинные усадьбы и резиденции вызвано кризисом на рынке недвижимости. Также объекты традиционного сегмента недвижимости подешевели на 5-10 процентов.

Уточняется, что группа Mercure продала в прошлом году более сотни замков по средней цене 880 тысяч евро. Из 40 тысяч французских замков на данный момент продается около 3 процентов.

«Некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден», — рассказал президент группы Mercure Оливье де Шабо-Трамекур.

Ранее сообщалось, что падение цен на недвижимость в Великобритании может продолжиться до 2025 года. Ожидается, что размер снижения цен будет на уровне 11 процентов по сравнению с пиковыми показателями 2022 года.

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    Юлия Мискевич
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