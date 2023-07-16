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11:44, 16 июля 2023Мир

В США призвали перестать снабжать Украину оружием

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ударит по России и втянет НАТО в конфликт

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может ударить по России и втянуть НАТО в конфликт. В своем блоге, доступном на YouTube, он также призвал перестать снабжать Украину оружием.

«Украина знает, что проигрывает в конфликте с Россией — ее войска разваливаются. И что Зеленский, скорее всего, будет делать с вооружениями, которые способны ударить по российской территории? Он их использует», — высказался экс-советник главы Пентагона.

По мнению полковника, Западу стоит прекратить снабжать Украину оружием, так как эти действия могут втянуть США и НАТО в конфликт. «Зачем США вообще дают Зеленскому оружие? Ведь он отчаялся и хочет втянуть нас в военный конфликт с Россией», — заключил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, решив попросить больше оружия у Запада. По его мнению, украинский лидер вновь попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не осознавая, что это не избавит его от проигрыша.

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    Олег Давыдов
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