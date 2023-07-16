Зеленский заявил о готовности обеспечить защиту всей Европе

Президент Украины Зеленский заявил о готовности обеспечить свободу и защиту всей Европе

Украина может обеспечить свободу и защиту для всей Европы. Об этом президент страны Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы», — заявил Зеленский. Политик уточнил, что безопасность начинается «с суверенитетом и силой Украины».

Украинский глава подчеркнул, что страна будет «становиться крепче и помогать свободным нациям строить общую безопасность».

Ранее Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. По его словам, об этом доложил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.