Россию призвали отказаться от продления зерновой сделки

Профессор ВШЭ Братерский: у России нет весомых причин для продления зерновой сделки

России следует отказаться от продления зерновой сделки, чтобы продемонстрировать решительность. Такое мнение выразил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский в интервью РИА Новости.

По его словам, черноморская инициатива не работает. В связи с этим, считает эксперт, весомых причин для ее продления у Москвы нет. «Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит», — заявил он.

Братерский уточнил, что российская сторона может продлить зерновую сделку ради выведения Россельхозбанка из под санкций или подключения одной из его «дочек» к системе платежей SWIFT. «Мне эта причина тоже не кажется весомой, так как для России, конечно, было бы неплохо ослабить банковские санкции, но можно же платежи проводить через какой-нибудь не подсанкционный банк», — отметил он.

Кроме того, профессор также не увидел необходимости в продлении зерновой сделки ради того, чтобы в мире не наступил голод. Такую причину он назвал неубедительной. «Большая часть зерна из Украины в развивающиеся страны не попала, а попала в Европу, создав неприятности для фермеров Польши и Болгарии», — пояснил Братерский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только при условии выполнения западными странами требований Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы.

