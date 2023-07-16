Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 16 июля 2023Россия

Россию призвали отказаться от продления зерновой сделки

Профессор ВШЭ Братерский: у России нет весомых причин для продления зерновой сделки

Фото: STR New / Reuters

России следует отказаться от продления зерновой сделки, чтобы продемонстрировать решительность. Такое мнение выразил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский в интервью РИА Новости.

По его словам, черноморская инициатива не работает. В связи с этим, считает эксперт, весомых причин для ее продления у Москвы нет. «Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит», — заявил он.

Братерский уточнил, что российская сторона может продлить зерновую сделку ради выведения Россельхозбанка из под санкций или подключения одной из его «дочек» к системе платежей SWIFT. «Мне эта причина тоже не кажется весомой, так как для России, конечно, было бы неплохо ослабить банковские санкции, но можно же платежи проводить через какой-нибудь не подсанкционный банк», — отметил он.

Кроме того, профессор также не увидел необходимости в продлении зерновой сделки ради того, чтобы в мире не наступил голод. Такую причину он назвал неубедительной. «Большая часть зерна из Украины в развивающиеся страны не попала, а попала в Европу, создав неприятности для фермеров Польши и Болгарии», — пояснил Братерский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только при условии выполнения западными странами требований Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь силами ПВО и флота

    Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ главного участка у Антоновского моста

    Российские военные уничтожили украинскую пехоту на передовых позициях в зоне СВО

    В США указали на уязвимость западной военной техники на Украине

    Россию призвали отказаться от продления зерновой сделки

    В Херсоне оценили потери ВСУ в боях у Антоновского моста

    Маск пожаловался на убыточность Twitter

    На Западе заявили о глушении ВС России сигналов американской техники в зоне СВО

    Лавров рассказал о роли нового российского генконсульства в Пхукете

    В Грузии потребовали извинений от европарламентариев за дезинформацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости