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14:13, 17 июля 2023Россия

Российские военные отразили 13 атак ВСУ на одном направлении боевых действий

Минобороны сообщило, что ВС России отразили 13 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные отразили 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, столь большое количество атак было зафиксировано на донецком направлении. Все они были отражены.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в боях на этом участке было уничтожено до 320 бойцов противника, а также значительное количество военной техники.

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«Уничтожено (...) две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 (...), самоходная артиллерийская установка Krab (...), гаубица МСТА-Б, две противотанковые пушки "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил он.

Также в ходе боев российские военные уничтожили склад топлива для военной техники украинской группы «Лиман».

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    Марк Леонов
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