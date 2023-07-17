Российские военные отразили 13 атак ВСУ на одном направлении боевых действий

Минобороны сообщило, что ВС России отразили 13 атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные отразили 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, столь большое количество атак было зафиксировано на донецком направлении. Все они были отражены.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в боях на этом участке было уничтожено до 320 бойцов противника, а также значительное количество военной техники.

«Уничтожено (...) две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 (...), самоходная артиллерийская установка Krab (...), гаубица МСТА-Б, две противотанковые пушки "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил он.

Также в ходе боев российские военные уничтожили склад топлива для военной техники украинской группы «Лиман».