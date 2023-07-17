Российские военные уничтожили склад топлива для военной техники «Лимана»

МО РФ заявило об уничтожении склада топлива для военной техники украинской группы «Лиман»

Российские военнослужащие уничтожили склад топлива для военной техники украинской группы «Лиман». Об этом заявили журналистам в понедельник, 17 июля, в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что это произошло в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР).

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны.

За сутки было уничтожено 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка Луганской народной республики (ЛНР), Водяное, Никольское ДНР, Ремовка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области, добавили в оборонном ведомстве.

16 июля в Минобороны России отчитались об уничтожении 13 украинских беспилотников. Тогда же были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.