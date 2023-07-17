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14:13, 17 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили склад топлива для военной техники «Лимана»

МО РФ заявило об уничтожении склада топлива для военной техники украинской группы «Лиман»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад топлива для военной техники украинской группы «Лиман». Об этом заявили журналистам в понедельник, 17 июля, в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что это произошло в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР).

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны.

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За сутки было уничтожено 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка Луганской народной республики (ЛНР), Водяное, Никольское ДНР, Ремовка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области, добавили в оборонном ведомстве.

16 июля в Минобороны России отчитались об уничтожении 13 украинских беспилотников. Тогда же были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.

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    Анна Щербакова
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