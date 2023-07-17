Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:34, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный комик с ТНТ женился

Комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой

Кадр: @veradrovenikova

Популярный комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой. Фото и видео со свадьбы она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В одном из опубликованных роликов Дровеникову ведут к алтарю. Когда Чебатков увидел невесту, то не смог сдержать слез. «Счастливый день», — подписала актриса.

О романе Чебаткова с Дровениковой стало известно в сентябре 2021 года: комик и актриса появились вместе на премии журнала GQ.

В июне сообщалось о свадьбе другой звезды канала ТНТ — Андрея Бебуришвили. Резидент Comedy Club женился на своей возлюбленной Марии. На свадьбе присутствовали многие коллеги юмориста, в том числе Денис Дорохов, Илья Макаров и Алексей Смирнов.

Евгений Чебатков — стендап-комик из Казахстана, прославился благодаря участию в шоу Stand Up. Также он был ведущим юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Вера Дровеникова — актриса «Театра.doc». Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Подольские курсанты», «СашаТаня» и «Старец».

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Наумова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о крушении штурмовика Су-25 на Кубани

    Стала известна судьба пилота упавшего на Кубани штурмовика Су-25

    Понасенков ответил на вопрос о ночи с поклонником за 15 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выжившей при теракте на Крымском мосту девочки

    Одержимой смартфонами горилле запретили смотреть видео

    Кристофер Нолан решил не снимать новые фильмы до окончания забастовок

    Посольство России раскритиковало британские санкции

    Стало известно о продвижении российской армии на угледарском направлении

    Совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

    В России рассказали о снимавшем Крымский мост спутнике США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости