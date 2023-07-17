Популярный комик с ТНТ женился

Комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой

Популярный комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой. Фото и видео со свадьбы она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В одном из опубликованных роликов Дровеникову ведут к алтарю. Когда Чебатков увидел невесту, то не смог сдержать слез. «Счастливый день», — подписала актриса.

О романе Чебаткова с Дровениковой стало известно в сентябре 2021 года: комик и актриса появились вместе на премии журнала GQ.

В июне сообщалось о свадьбе другой звезды канала ТНТ — Андрея Бебуришвили. Резидент Comedy Club женился на своей возлюбленной Марии. На свадьбе присутствовали многие коллеги юмориста, в том числе Денис Дорохов, Илья Макаров и Алексей Смирнов.

Евгений Чебатков — стендап-комик из Казахстана, прославился благодаря участию в шоу Stand Up. Также он был ведущим юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Вера Дровеникова — актриса «Театра.doc». Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Подольские курсанты», «СашаТаня» и «Старец».

