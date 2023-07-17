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16:47, 17 июля 2023Бывший СССР

Внучка секретаря СНБО Украины пожаловалась на хейт из-за клипа

«Страна.ua»: внучка секретаря СНБО Украины Данилова пожаловалась на хейт из-за клипа
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Alina Smutko / Reuters

Внучка секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Мария пожаловалась на хейт из-за рекламы своего клипа, который показывали на фасаде киевского торгового центра. Об этом пишет «Страна.ua».

Как пишет издание, Мария Данилова сняла два клипа и записала несколько песен. Рекламу одного клипа под названием «Кайф» показали на фасаде торгового центра Gulliver. После этого ее стали обвинять в том, что она заплатила за это миллион долларов.

Сама певица утверждает, что она просто участвовала в проектах торгового центра.

«Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Все думают, что это круто и легко, но мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги», — цитирует издание слова Даниловой в соцсети.

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Администрация торгового центра также сказала, что реклама была предоставлена бесплатно. «Трансляция имиджевого ролика на экранах была предоставлена артистке как благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое Gulliver проводил 10 июня 2023 года», — отметили там.

Дедушка Марии Даниловой — секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, который известен в том числе одиозными высказываниями. Например, ранее он потребовал «взрослого поведения» от западных партнеров в отношении происходящего на Украине.

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    Александр Слабиев
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