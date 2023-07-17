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16:43, 17 июля 2023Моя страна

Под Калининградом начал работать парк динозавров

В поселке Янтарный под Калининградом открылся парк динозавров

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

В поселке Янтарный в Калининградской области начал работать самый большой в регионе парк динозавров. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Калининградский янтарный комбинат», силами и средствами которого было создано пространство, передает «Интерфакс».

Первые посетители побывали в динопарке в минувшие выходные, день открытия совпал с празднованием Дня Янтарного. В пресс-службе отметили, что в день открытия парк посетили более 40 тысяч человек.

Пространство занимает площадь в 1 гектар, в нем «живет» 12 представителей Юрского периода. Все фигуры динозавров изготовлены в России. Среди экспонатов — тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и многие другие. Четыре из них способны двигаться. Высота фигур от 3 до 18 метров.

В июле комбинат откроет еще два новых туристических маршрута по своим промышленным объектам. На первом гости смогут спуститься к месту добычи на глубину около 50 метров и увидеть процесс своими глазами, а на втором погрузятся в янтарное производство, обработку камня и изготовление изделий, а также смогут сами изготовить небольшое изделие.

Ранее сообщалось, что Музей Мирового океана в Калининграде планирует открыть библиотеку в корпусе с куполом «Планета океан». Библиотеку планируется разместить на верхнем этаже комплекса. Посещать ее сможет любой гость музея. Часть книг для библиотеки поступила в музей от Русского географического общества.

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    Сергей Истомин
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