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09:27, 17 июля 2023Экономика

Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро на утренней сессии Мосбиржи превысил 102 рубля

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

На утренней сессии Мосбиржи в понедельник, 17 июля, рубль продолжил снижение. Курс доллара подошел к 91 рублю, а курс евро превысил 102 рубля впервые с 6 июля, поднявшись до рекордного за 15 месяцев значения, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме евро доходил до 102,103 рубля. Юань растет до 12,67 рубля, что ниже значений прошлой недели. Такая динамика наблюдается на фоне инцидента на Крымском мосту, а также снижения нефтяных котировок.

Ранее Центробанк объяснил, что падение курса рубля в июне, значительно превзошедшее прогнозы аналитиков, связано со снижением экспортных доходов, в первую очередь от продажи нефти. По оценке Минфина, доходы бюджета упали до минимума с февраля, причем такая динамика наблюдалась на фоне снижения выплат по демпферному механизму.

При этом в июле нефтяные компании продолжили снижать экспорт, а в августе вступает в силу решение правительства сократить продажи за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки. По сведениям «Коммерсанта», отгрузку урежут с помощью портов на Балтийском и Черном морях.

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    Платон Щукин
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