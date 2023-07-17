На Западе раскритиковали проблемы ВПК Евросоюза по производству снарядов

FT: конфликт на Украине показал неспособность ВПК стран Евросоюза к адаптации

Несмотря на большую продолжительность конфликта и значительные инвестиции, военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Евросоюза показал неспособность к быстрой адаптации, все так же сталкиваясь с теми же проблемами и препятствиями, что и 16 месяцев назад. На затруднения с производством боеприпасов обратили внимание обозреватели Financial Times (FT).

По словам Яна Пье, генсека регионального отделения Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности ЕС, европейские страны «все еще мыслят и действуют процессами мирного времени», тем самым обнажая острую необходимость Украины в западных снарядах.

«Для европейской промышленности существует еще одна серьезная проблема: доступ к финансированию, поскольку банки и управляющие фонды купились на тенденцию к социально ответственному инвестированию. До войны [на Украине] руководство компаний начало беспокоиться о том, что сектор рискует стать "неинвестируемым" для фондов из-за этических вопросов, связанных с инвестициями в оборону», — подметили еще одну проблему авторы публикации.

«Война, возможно, подтолкнула европейских политиков и компании к действиям, но реальность такова, что производству потребуются годы, чтобы соответствовать внезапному скачку спроса. Промышленность также должна убедить правительства в том, что оборона — это не просто страховой полис во время войны», — резюмировал Пье, добавив, что из-за сокращения бюджетов армии «стран ЕС превратились во второстепенных акторов».

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил об отсутствии у Украины необходимых вооружений для успешного контрнаступления. Маккол рассказал, что украинским военным необходимы артиллерийские орудия дальнего поражения, энергоресурсы, линии материально-технического снабжения, а также прикрытие с воздуха, которое у них отсутствует.