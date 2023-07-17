Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 17 июля 2023Мир

На Западе раскритиковали проблемы ВПК Евросоюза по производству снарядов

FT: конфликт на Украине показал неспособность ВПК стран Евросоюза к адаптации

Фото: Michal Dyjuk / AP

Несмотря на большую продолжительность конфликта и значительные инвестиции, военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Евросоюза показал неспособность к быстрой адаптации, все так же сталкиваясь с теми же проблемами и препятствиями, что и 16 месяцев назад. На затруднения с производством боеприпасов обратили внимание обозреватели Financial Times (FT).

По словам Яна Пье, генсека регионального отделения Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности ЕС, европейские страны «все еще мыслят и действуют процессами мирного времени», тем самым обнажая острую необходимость Украины в западных снарядах.

«Для европейской промышленности существует еще одна серьезная проблема: доступ к финансированию, поскольку банки и управляющие фонды купились на тенденцию к социально ответственному инвестированию. До войны [на Украине] руководство компаний начало беспокоиться о том, что сектор рискует стать "неинвестируемым" для фондов из-за этических вопросов, связанных с инвестициями в оборону», — подметили еще одну проблему авторы публикации.

Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

«Война, возможно, подтолкнула европейских политиков и компании к действиям, но реальность такова, что производству потребуются годы, чтобы соответствовать внезапному скачку спроса. Промышленность также должна убедить правительства в том, что оборона — это не просто страховой полис во время войны», — резюмировал Пье, добавив, что из-за сокращения бюджетов армии «стран ЕС превратились во второстепенных акторов».

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил об отсутствии у Украины необходимых вооружений для успешного контрнаступления. Маккол рассказал, что украинским военным необходимы артиллерийские орудия дальнего поражения, энергоресурсы, линии материально-технического снабжения, а также прикрытие с воздуха, которое у них отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Сотак
    Обсудить
    Последние новости

    После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?

    Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы сербскому игроку в случае его трансфера

    В России порассуждали об ответе на теракт на Крымском мосту

    В России появился китайский аналог Hyundai Creta

    Овечкин примет участие в прощальном матче самого титулованного игрока КХЛ

    Германия призвала Россию бессрочно продлить зерновую сделку

    В Москве задержали напавшего на женщину насильника

    Россиянкам назвали устаревшие модели свадебных платьев

    Появились подробности спасения пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

    Эрдоган заявил об уходе зерновой сделки в историю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости