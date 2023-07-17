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18:22, 17 июля 2023Среда обитания

Крупнейшая экономика Европы резко сократила выбросы парниковых газов

Германия снизила выбросы парниковых газов на 17 % с 2016 по 2022 год

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Германия сократила выбросы парниковых газов на 17 процентов после заключения Парижского соглашения в декабре 2015 года. В период с 2016-го по 2022 год ФРГ обошла по этому показателю Великобританию (минус 14 процентов), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на статистические данные, опубликованные властями каждой из стран.

Отставание Великобритании от крупнейшей экономики Европы может помешать реализации планов правительства Риши Сунака сделать Лондон одним из лидеров в борьбе с загрязнением окружающей среды. При этом королевство стало терять позиции лишь в последние шесть лет. До этого, с 1990 года, показатель Британии был значительно лучше, чем у Германии — за это время стране удалось сократить выбросы парниковых газов на 48,7 процента с пиковых значений против 40 процентов у ФРГ.

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Правительству Великобритании не удается добиться заметного снижения выбросов парниковых газов со стороны промышленных предприятий и систем отопления местных домохозяйств. В результате страна фактически лишилась лидерства в борьбе с глобальным загрязнением среди государств «Большой семерки» (G7), посетовал старший сотрудник аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit Ричард Блэк. Несмотря на это, местные власти по-прежнему придерживаются взятых на себя обязательств по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

Ранее сообщалось о рекордном росте выбросов углекислого газа от энергообъектов по итогам 2022 года. За 12 месяцев связанные с производством энергии выбросы CO2 в мире увеличились на 0,9 процента, или 321 мегатонну. При этом общий объем составил более 36,8 гигатонны. Основными загрязнителями окружающей среды стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет наращивания использования угля.

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    Анатолий Акулов
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