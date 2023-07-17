Известная иностранная рэперша сняла видео под песню Инстасамки
Популярная иностранная рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, сняла видео под песню российской певицы Инстасамки. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 14,2 миллиона подписчиков.
28-летняя американская звезда предстала в белом топе на широких бретелях и розовых брюках. На видео стилист делает ей укладку на розовых волосах средней длины. Megan Thee Stallion также продемонстрировала макияж в ярких тонах, а также длинный маникюр зеленого цвета.
В ролике Меган повторяет звучащий текст: «Не помню имена, лица, номера / Я помню только пин-код Визы и Мастеркард». Известно, что данная мелодия — из композиции «Отключаю телефон» российской исполнительницы.
Ранее в июле Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры. По словам знаменитости, она занялась спортом. Кроме того, добавила Меган, она сосредоточена на заботе о своем ментальном здоровье.