Известная иностранная рэперша сняла видео под песню Инстасамки

Американская рэперша Megan Thee Stallion сняла видео в TikTok под песню Инстасамки

Популярная иностранная рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, сняла видео под песню российской певицы Инстасамки. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 14,2 миллиона подписчиков.

28-летняя американская звезда предстала в белом топе на широких бретелях и розовых брюках. На видео стилист делает ей укладку на розовых волосах средней длины. Megan Thee Stallion также продемонстрировала макияж в ярких тонах, а также длинный маникюр зеленого цвета.

В ролике Меган повторяет звучащий текст: «Не помню имена, лица, номера / Я помню только пин-код Визы и Мастеркард». Известно, что данная мелодия — из композиции «Отключаю телефон» российской исполнительницы.

Ранее в июле Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры. По словам знаменитости, она занялась спортом. Кроме того, добавила Меган, она сосредоточена на заботе о своем ментальном здоровье.