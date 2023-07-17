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12:47, 17 июля 2023Бывший СССР

В Киеве начались военные учения

В лесу Дарницкого района Киева начались военные учения

Фото: Reuters

В лесу Дарницкого района Киева начались военные учения по обороне украинской столицы. Об этом сообщила Киевская военная городская администрация в своем Telegram-канале.

Учения пройдут с 17 по 20 июля. Жителям Киева запретили посещать Дарницкий лес, а также снимать передвижение военных и техники.

Ранее власти Киева заявили о подготовке гражданского населения к «национальному сопротивлению». В украинской столице начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по боевой подготовке.

Заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина добавил, что гражданское население будет обучено правилам обращения со взрывоопасными предметами и огнестрельным оружием. Обучение ведут сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА, а также волонтеры.

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    Александр Слабиев
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