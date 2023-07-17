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12:32, 17 июля 2023Забота о себе

Диетолог-эпидемиолог назвала безопасную дозу сосисок и колбасы

Диетолог Керен Папье: следует употреблять не более 70 граммов обработанного мяса в день

Фото: Allen Rad / Unsplash

Употребление небольшого количества обработанного мяса не повлияет на состояние здоровья, однако важно соблюдать умеренность, считает диетолог-эпидемиолог Керен Папье. Ее мнение приводит The Guardian.

Специалистка предупредила, что исследования показывают наличие связи между регулярным употреблением обработанного мяса и развитием опасных заболеваний. По ее словам, увеличение ежедневной порции на 25 граммов повышает вероятность появления болезни Альцгеймера на 52 процента. Лишние 50 граммов в сутки означают рост риска развития рака на 18 процентов. Негативный эффект связан с канцерогенами, которые вырабатываются в организме после употребления обработанного мяса.

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Диетолог отметила, что для сохранения здоровья следует отказаться от любого обработанного мяса, в том числе от сосисок, колбасы, наггетсов и копченостей. Употреблять их можно лишь изредка и в небольших количествах. Например, можно время от времени съедать кусок пиццы с пепперони, но не более 70 граммов в день — это, по ее словам, безопасная суточная доза обработанного мяса.

Ранее диетолог Софи Медлин предупредила, что употребление обработанного мяса может негативно влиять на продуктивность человека, его настроение и уровень концентрации. По ее словам, такой эффект от питания связан со сбоями в работе кишечника и желудка.

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    Екатерина Улитина
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