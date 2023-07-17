В ДНР сообщили об усилении мер безопасности после теракта на Крымском мосту

Пушилин: усилена безопасность на сухопутном коридоре в ДНР после теракта на Крымском мосту

На сухопутном коридоре в Донецкой народной республике (ДНР) усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту. Об этом в Telegram заявил врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Обсудили взаимодействие в организации движения по сухопутному коридору, проходящему по ДНР. (…) Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», — сказано в публикации.

Кроме того, были введены меры для ускорения прохождения контрольно-пропускных пунктов (КПП) на административной границе. Пушилин также дал поручение профильным ведомствам по обеспечению АЗС топливом по пути следования.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.