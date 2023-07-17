Россияне назвали главные минусы своих квартир

«Бест-Новострой»: россиян раздражают маленькие кухни в квартирах

Больше всего собственников квартир раздражают маленькие кухни и отсутствие мест хранения. Главные минусы своего жилья россияне назвали в опросе компаний «Бест-Новострой» и Touch, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

За отсутствие мест хранения проголосовали 38 процентов респондентов, за маленькие кухни — 35 процентов. По 30 процентов заявили, что недовольны извилистыми коридорами и отсутствием лоджии или балкона. Еще 20 процентов хотели бы обзавестись дополнительным санузлом для гостей или возможностью изменить планировку. 17 процентов жалуются на маленькую спальню, четыре процента — на гостевой санузел рядом с входной дверью.

По словам управляющего партнера Touch Сергея Шиферона, сейчас девелоперы успешно преодолели многие болевые точки домов старого образца, включая маленькие кухни, недостаток мест хранения и отсутствие гостевых санузлов. Однако у покупателей нового жилья более жесткие требования к объектам.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы заплатить за квартиру мечты. Каждый второй житель страны (49 процентов) оценил идеальное жилье в 20 миллионов рублей.