Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчитаться о тратах

Мэр Кишинева Чебан потребовал от властей Молдавии отчет о трате выделенных Европой средств

Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз потребовал от властей Молдавии отчитаться о трате средств, выделенных Европой на содержание украинских беженцев. Глава столицы сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что настало время сделать публичный запрос, требующий от правительства ответа на вопрос, как был потрачен миллиард евро, предоставленный внешними партнерами», — сказал он.

Он добавил, что люди должны знать, как расходуется финансовая помощь, поскольку до Кишинева, по его словам, «не дошло ни копейки», и городу пришлось справляться с кризисом своими силами.

В начале июля министр иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску сообщил, что правительство выполнило три из девяти рекомендаций, необходимых для вступления в Евросоюз, при этом более чем наполовину выполнило три другие рекомендации и «начало внедрение» оставшихся трех.