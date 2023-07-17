Появились новые снимки с Крымского моста после ЧП
Baza показала фотографии Крымского моста после чрезвычайного происшествия
Появились новые снимки с Крымского моста после чрезвычайного происшествия, снимки с места ЧП публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
Судя по опубликованным фотографиям, часть пролета моста разрушена, другая — просела. На снимках также видно поврежденный гражданский автомобиль.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.
Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.