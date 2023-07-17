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08:16, 17 июля 2023Россия

Появились новые снимки с Крымского моста после ЧП

Baza показала фотографии Крымского моста после чрезвычайного происшествия

Фото: Baza / Telegram

Появились новые снимки с Крымского моста после чрезвычайного происшествия, снимки с места ЧП публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным фотографиям, часть пролета моста разрушена, другая — просела. На снимках также видно поврежденный гражданский автомобиль.

Telegram-канал Baza

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.

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    Марк Леонов
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