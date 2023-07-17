Shot показал видео с места ЧП на Крымском мосту

Появилось видео с места ЧП на Крымском мосту, его показал Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видна пробка на проезжей части моста, к месту происшествия пытаются проехать машины скорой помощи, слышен вой сирены. Очевидцы сообщили, что слышали звуки взрывов. Информация о количестве пострадавших и наличии повреждений уточняется.

По данным издания Baza, в результате ЧП погибли два человека и один пострадал. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.