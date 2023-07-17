Собчак пообещала отхлестать Маэстро Понасенкова

Ксения Собчак в шутку предложила историку Понасенкову «отхлестать» его перед интервью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила историку Евгению Понасенкову (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), также известному как Маэстро, отхлестать его перед интервью. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Перед интервью Понасенков, говоря с Собчак об оформлении студии, посоветовал написать фломастером на стене фразу «Как нам обустроить Россию». После этого он обратил внимание на пояс с кисточкой на конце, который надела ведущая. «Я вас буду им хлестать сегодня немножко», — сказала в ответ на его ремарку Собчак.

После такого обещания Понасенков в шутку предупредил журналистку, что он «может ее наказать». «Боже мой. Не знала, что мы с этого сразу начнем», — парировала Собчак.

Ранее Собчак пожаловалась на монтаж программы с ее участием. По ее словам, в австралийском политическом ток-шоу «60 минут» она выглядела как «опухший покойник». По мнению ведущей, операторы передачи выполнили свою работу недостаточно качественно, из-за чего на видео она выглядит не так, как в жизни.

