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17:16, 17 июля 2023Путешествия

Раскрыты нужды застрявших по дороге в Крым туристов

ОСИГ: для следующих в Крым туристов попросили организовать пункты размещения на Кубани

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Специалисты турбизнеса попросили организовать на Кубани пункты размещения для следующих в Крым туристов. Нужды застрявших в дороге россиян РИА Новости раскрыл глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«Те, кто едет в Крым и остался со стороны Краснодарского края в ожидании логистики, размещаются на платной основе, — заявил эксперт. — Считаем недостаточными меры со страны Краснодарского края».

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По его словам, в настоящее время необходимо организовать пункты приема путешественников и обеспечить размещение тех, кто планировал поездку в Крым, но пока не может добраться на курорт из-за логистических проблем. «Мы понимаем, что загрузка отелей высокая, но ситуация требует решения», — подчеркнул Волков.

Ранее сообщалось, что на Кубани захотели принять туристов, которые не доехали до Крыма из-за теракта на Крымском мосту. Готовность к приему отдыхающих выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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