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11:51, 17 июля 2023Россия

Медведев заявил о необходимости бороться с террористами негуманными методами

Зампред Совбеза Медведев об атаке на Крымский мост: террористы понимают лишь язык силы
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Бороться с террористами увещеваниями и санкциями невозможно, они понимают лишь язык силы. Об этом после теракта на Крымском мосту в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как заявил Медведев, для борьбы с террористами необходимо взрывать их дома, а также жилища их родственников, ликвидировать их подельников.

«Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы (...) Главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», — заявил политик.

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Он подчеркнул, что такая борьба с терроризмом трудна, но возможна.

Атака была совершена в 3:05 ночи 17 июля. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

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