Медведев заявил о необходимости бороться с террористами негуманными методами

Зампред Совбеза Медведев об атаке на Крымский мост: террористы понимают лишь язык силы

Бороться с террористами увещеваниями и санкциями невозможно, они понимают лишь язык силы. Об этом после теракта на Крымском мосту в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как заявил Медведев, для борьбы с террористами необходимо взрывать их дома, а также жилища их родственников, ликвидировать их подельников.

«Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы (...) Главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», — заявил политик.

Он подчеркнул, что такая борьба с терроризмом трудна, но возможна.

Атака была совершена в 3:05 ночи 17 июля. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.