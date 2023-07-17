В московском округе обустроят один из самых больших парков столицы

Собянин рассказал о новом пространстве для отдыха в Орехово-Борисове Южном и Зябликове

В Южном административном округе Москвы обустроят новое пространство для отдыха. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте запущенных промзон, незаконных свалок в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создаем новый парк — один из самых больших в Москве», — сообщил глава города.

Парк площадью около 100 гектаров появится в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. На его территории разместят видовые площадки, а на склонах оврагов создадут зоны для отдыха. На значительной части прогулочных маршрутов проложат экотропы — их оборудуют на приподнятых сваями настилах, чтобы не причинять вред природе.

Также в парке появятся детские и спортивные площадки, пикниковые зоны с беседками, голубятни и площадки для выгула собак. Завершение работ запланировано на сентябрь.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в московском районе Марьино, которое планируют завершить в 2023 году. На береговой полосе вдоль водоемов появятся светильники, различные архитектурные формы, сотни новых деревьев и прогулочные дорожки.

