Пассажир занял место пилота из-за его проблем со здоровьем и посадил самолет

Daily Mail: пассажир небольшого самолета совершил экстренную посадку вместо пилота

Пассажир небольшого самолета занял место пилота, у которого возникли проблемы со здоровьем, и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Массачусетсе на подлете к аэропорту острова Мартас-Винъярд. Когда пилоту потребовалась неотложная медицинская помощь, пассажир взял на себя управление летательным средством и совершил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы. В результате одно крыло самолета разломалось пополам.

Летчика доставили в больницу в опасном для жизни состоянии. Авария расследуется полицией штата и Федеральным авиационным управлением.

Ранее в июле пассажирский самолет Embraer EMB 120 протаранил ограждение в аэропорту столицы Сомали Могадишо и попал на видео. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Halla Airlines. На кадрах видно, как после жесткой посадки воздушное судно на большой скорости врезается в бетонный барьер.