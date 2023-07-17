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16:32, 17 июля 2023Путешествия

Пассажир занял место пилота из-за его проблем со здоровьем и посадил самолет

Daily Mail: пассажир небольшого самолета совершил экстренную посадку вместо пилота

Фото: Unsplash

Пассажир небольшого самолета занял место пилота, у которого возникли проблемы со здоровьем, и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Массачусетсе на подлете к аэропорту острова Мартас-Винъярд. Когда пилоту потребовалась неотложная медицинская помощь, пассажир взял на себя управление летательным средством и совершил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы. В результате одно крыло самолета разломалось пополам.

Летчика доставили в больницу в опасном для жизни состоянии. Авария расследуется полицией штата и Федеральным авиационным управлением.

Ранее в июле пассажирский самолет Embraer EMB 120 протаранил ограждение в аэропорту столицы Сомали Могадишо и попал на видео. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Halla Airlines. На кадрах видно, как после жесткой посадки воздушное судно на большой скорости врезается в бетонный барьер.

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    Зарина Дзагоева
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