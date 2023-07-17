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07:16, 18 июля 2023Спорт

Тренер назвала упражнение из балета для прокачки ягодиц

Тренер Колпакова посоветовала делать приседания плие с гантелями для прокачки ягодиц

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Тренер-эксперт Янина Колпакова назвала упражнение из балета для прокачки ягодиц. Ее слова передает «Чемпионат».

Специалист рассказала, что приседания плие помогает улучшить растяжку и гибкость ног, а также прокачать внутреннюю поверхность бедра. «Приседания плие с гантелями или гирями позволяет сформировать округлые формы ягодиц без серьёзной нагрузки на коленные суставы и позвоночник», — подчеркнула она.

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Колпакова также раскрыла правильную технику выполнения плие. Исходное положение — стоя, ноги разведены максимально широко, носки направлены в стороны, спина прямая. В сведенные впереди снизу руки можно взять гантель или гирю. «На вдохе опуститесь вниз, пока бедра не станут параллельны полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и почувствуйте напряжение и растяжение мышц. На выдохе вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги», — рассказала она.

Тренер отметила, что во время упражнения важно, чтобы коленные чашечки не должны выходить за линию носков, а вес тела был распределен между пятками и передней частью стопы. Новичкам можно делать приседания с опорой.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. По словам специалиста, наиболее эффективными являются выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение и румынская тяга на одной ноге.

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    Андрей Стрельцов
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