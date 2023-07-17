Польша оставит посла в России

Канцелярия президента Польши: посол Краевский продолжит работу в России

Варшава намерена оставить своего посла в России. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

Отвечая на вопрос, должен ли польский посол Кшиштоф Краевский быть отозван из Москвы, Пшидач отметил, что на данном этапе у Варшавы нет таких планов. При этом Польша оставляет за собой право на ответные шаги после закрытия консульства в Смоленске, подчеркнул он.

«Министерство иностранных дел сделало соответствующее заявление после объявления о решении России закрыть консульское агентство. Польская сторона резервирует возможность применения подобных мер», — заявил он.

По словам Пшидача, Польша не хочет отзывать своего посла, пока в Москве присутствуют послы других стран. «Или мы там все, как Европейский союз, или в будущем отбываем вместе», — сказал он, добавив, что ситуация может измениться в любую минуту.

Ранее Москва приняла решение о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске. Такой шаг стал ответом на враждебную и антироссийскую политику Варшавы.