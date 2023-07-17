Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Украина превратилась в частную военную компанию Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал Украину частной военной компанией Запада. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что западные страны ведут опосредованную войну против России, ее активная фаза началась после того, как украинские власти парафировали проект мирного договора в Стамбуле, а Киев отказался от урегулирования при содействии Великобритании.

«Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию», — подчеркнул Полянский.

Ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине. По его словам, Соединенные Штаты на сумму более 50 миллиардов долларов предоставили Киеву оборудование и вооружение, которые используются против российских военных.