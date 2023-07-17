Стало известно о типе предположительно атаковавших Крымский мост беспилотников

Mash: Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали модернизированные морские беспилотники

Крымский мост могли атаковать при помощи модернизированных морских военных беспилотников, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, атака водных дронов является основной версией следователей. В районе 145-й опоры моста, где зафиксировали происшествие, были обнаружены обломки водных мотоциклов.

Также известно, что во время происшествия в небе над Черным морем находился американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины (ВСУ) и военно-морскими силами страны. Издание «РБК-Украина» также подтвердило версию о применении надводных дронов.