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09:54, 17 июля 2023Россия

Стало известно о типе предположительно атаковавших Крымский мост беспилотников

Mash: Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали модернизированные морские беспилотники
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Telegram-канал Mash

Крымский мост могли атаковать при помощи модернизированных морских военных беспилотников, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, атака водных дронов является основной версией следователей. В районе 145-й опоры моста, где зафиксировали происшествие, были обнаружены обломки водных мотоциклов.

Также известно, что во время происшествия в небе над Черным морем находился американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины (ВСУ) и военно-морскими силами страны. Издание «РБК-Украина» также подтвердило версию о применении надводных дронов.

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    Варвара Кошечкина
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