В российском селе ввели режим ЧС после подтопления 100 домов

В селе в Саратовской области ввели режим ЧС после подтопления 100 домов

После обильного дождя около 100 домов и придомовых территорий оказались подтоплены в селе Солянка Саратовской области. В результате происшествия пострадали 183 человека, сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

«16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены», — уточняется в сообщении.

Кроме того, подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Специалисты организуют мероприятия по оценке ущерба пострадавшим и имуществу. На месте продолжают работать спасатели.

Ранее сообщалось, что в поселке Новомихайловский Краснодарского края из-за ливня смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо.

В субботу, 15 июля, в Туапсинском районе выпало порядка 20 миллиметров осадков, из-за чего поднялся уровень рек Нечепсухо и Псебе. Кроме того, подтопленными оказались 25 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода.