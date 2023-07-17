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00:56, 17 июля 2023Россия

В российском селе ввели режим ЧС после подтопления 100 домов

В селе в Саратовской области ввели режим ЧС после подтопления 100 домов

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

После обильного дождя около 100 домов и придомовых территорий оказались подтоплены в селе Солянка Саратовской области. В результате происшествия пострадали 183 человека, сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

«16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены», — уточняется в сообщении.

Кроме того, подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Специалисты организуют мероприятия по оценке ущерба пострадавшим и имуществу. На месте продолжают работать спасатели.

Ранее сообщалось, что в поселке Новомихайловский Краснодарского края из-за ливня смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо.

В субботу, 15 июля, в Туапсинском районе выпало порядка 20 миллиметров осадков, из-за чего поднялся уровень рек Нечепсухо и Псебе. Кроме того, подтопленными оказались 25 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода.

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    Марина Совина
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